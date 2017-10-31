Симферополь, 31 октября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Крым подал в Министерство экономического развития России заявку на выделение одного миллиарда рублей в год из федерального бюджета на газификацию полуострова, поскольку на полную газификацию нужно более 40 млрд рублей в ценах 2015 года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 31 октября сообщил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

По его словам, заявку уже согласовали с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

«Если её утвердят, газификация пойдёт ещё быстрее. Сегодня финансирование поступает из нескольких источников, в частности, республиканским бюджетом предусмотрено 700−800 млн руб. Также есть целевая надбавка «Крымгазсетей» — 260−300 млн рублей и инвестиционная программа ГУП «Черноморнефтегаз» — от 500 миллионов до одного миллиарда», — пояснил министр.

Он также подчеркнул: для того, чтобы в течение ближайших пяти лет газифицировать 98% населения Крыма, необходимо ещё 40,5 млрд рублей в ценах 2015 года, поэтому Республика будет искать дополнительные источники финансирования.

Напомним, ранее руководитель крымского управления ФАС Тимофей Кураев заявлял, что после ввода в эксплуатацию двух строящихся ТЭС Крыму может не хватить собственного газа, который придётся дополнительно компенсировать на материке. В связи с этим крымское УФАС совместно с Советом министров РК предпринимают меры, чтобы «увязать тарифные решения и решения, связанные со строительством, запуском новых мощностей».

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ просчитывает варианты газификации труднодоступных регионов, в рамках которых роль местного самоуправления будет расти.

В частности, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, перспективы развития газификации связаны с реализацией Восточной газовой программы, которая входит в генсхему развития газовой отрасли.

«Средний уровень газификации субъектов РФ сегодня составляет 67%, целевая задача выйти на 85%», — отмечал Новак.