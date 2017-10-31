Москва, 31 октября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Не существует ни одного доказательства «вмешательства» России в выборы США и европейских стран, а соответствующие попытки строятся на фантазиях, заявил 31 октября журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

«Без единого доказательства нас обвиняют, как вы знаете, во вмешательстве в выборы не только в Соединённых Штатах, но и в европейских государствах. Недавно нас ещё обвинили в том, что в Москве принимаются решения о том, какого министра назначить в ЮАР. В общем, нет предела фантазии», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

Сам Трамп, комментируя дело против Пола Манафорта, заявив, что обвинения против него связаны с событиями, которые произошли задолго до президентской кампании в США, а также подчеркнул, что в деле не идёт речи о каком-либо сговоре с Россией.