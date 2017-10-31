Волгоград, 31 октября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Ведущее предприятие по разработке и производству вооружения для сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения, военно-морского флота — АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», расположенный в Волгограде, оказался под западными санкциями. Предприятие в числе почти 40 российских компаний попало в очередной санкционный список Госдепартамента США, передаёт ИА REGNUM.

Cdbtitan.ru «Титан-Баррикады» в Волгограде

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Как указано в документе, введённые санкции распространяются и на компании и организации, которые будут проводить «существенные» сделки с фигурантами списка, пишет «ВолгаПромЭксперт». Так, нарушителям грозит запрет на экспорт американских товаров, запрет на привлечение заемного финансирования в США. Кроме того, сотрудникам этих компаний будет отказано в американских визах.

Насколько страшны для научно-производственного центра «Титан-Баррикады» западные санкции? Как оказалось, на работе предприятия такие «выпады» со стороны США никак не отразятся. Как пояснил генеральный директор «Титан-Баррикады» Виктор Шурыгин, предприятие не зависит от импорта, так как давно перешло на отечественные комплектующие. На сегодняшний день НПЦ работает полностью на отечественных элементной базе и материалах.

«Сегодня выпуск продукции ФНПЦ «Титан-Баррикады» не зависит от импортных поставок», — цитирует ТАСС слова Шурыгина.

В настоящее время волгоградское предприятие ракетной и артиллерийской специализации с полным циклом производства оружия — от проектирования до крупносерийного производства выполняет государственный оборонный заказ по двум основным изделиям — стратегический ракетный комплекс «Ярс» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В числе разработок предприятия также ракетный комплекс «Тополь-М», пусковые стенды для ракет-носителей «Старт». За 2000-е годы здесь были испытаны или поставлены на серийное производство артиллерийский комплекс АК-222 «Берег», самоходная установка СУ 6870 радиолокационной станции разведки «Кредо-1С».

Cdbtitan.ru Производство

Однако на этом предприятие не ограничивается. Летом 2017 года представители АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» проинформировали, что намерены выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чтобы наладить производство оборудования для освоения шельфовых и арктических зон. Также прорабатываются возможности производства на площадке завода оборудования для гидросооружений, лифтов различного назначения, пожарных емкостей больших объёмов.