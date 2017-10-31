Москва, 31 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Верховный суд России подготовил законопроект, согласно которому 80 преступлений, попадающих под статьи Уголовного кодекса, будут считаться «уголовными проступками», а обвиняемых будут освобождать от наказания, сообщает РИА Новости.

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К уголовным проступкам предлагается отнести преступления небольшой тяжести, не предусматривающие наказание в виде лишения свободы. Такую меру планируют принять для граждан, впервые совершивших подобные преступления.

Отмечается, что в настоящий момент действующий УК относит к одной и той же категории как преступления небольшой тяжести, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы, так и те, за которые такая мера не предусмотрена.

Как отмечает суд, категоризация нетяжких преступлений как уголовных проступков позволит более четко дифференцировать уголовную ответственность за преступления небольшой тяжести.

В частности, уголовный проступок будет наказываться штрафом или исправительными работами за экономические преступления, незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, совершенные без отягчающих обстоятельств.

На сегодняшний день в УК РФ насчитывается более 80 преступлений, за которые не предусматривается наказание в виде лишения свободы, при этом число осужденных по этим статьям в 2016 году составило более 40 тыс. человек.