Якутск, 31 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Заявившие о своём намерении баллотироваться в президенты женщины — лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон, и журналистка Ксения Собчак — превратят выборы главы государства в фарс. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 31 октября политолог из Якутии Андрей Данилов, который считает, что наша страна в принципе не готова избрать демократическим путём женщину президентом.

Карнавал

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«Будут довольно-таки интересные выборы, если всем им позволят выдвинуться. Хотелось бы, чтобы ещё Поклонская пошла на выборы, чтобы был полный комплект очень интересных женщин. Может быть, её и готовят как раз к выдвижению: она действующий депутат Госдумы, знаменита крымскими событиями, своей активной позицией по защите веры и фигуры царя. Было бы интересно посмотреть», — отметил эксперт, напомнив, что в современном мире много ярких женщин-лидеров, самый яркий пример — Ангела Меркель, которая «очень крепко руководит Германией уже много лет».

Политолога в принципе порадовала такая активность женщин накануне выборов, и он сделал вывод, что прекрасная половина человечества пользуется гендерным равноправием накануне столетия Октябрьской революции, когда женщины получили права, уравнявшие их с мужчинами.

«Выборы превращаются в эдакий фарс, где реальным кандидатом будет только один. Вокруг всех этих, так сказать, интересных персон оппозиция будет ещё более раздроблена. Потому что имя Екатерины Гордон наиболее активно голосующим бабушкам ни о чём не говорит, если только она не приходила на передачи «Пусть говорят» и тому подобные. Старушки её не узнают, они пойдут и проголосуют за Владимира Путина без всякой женской солидарности. А простые мужики-работяги уж точно не пойдут голосовать за Екатерину Гордон или Елену Семерикову», — констатировал эксперт.

Да и получится ли у них зарегистрироваться кандидатами? Политолог подчеркнул, что это пока под вопросом.

«Лидер партии «Женский диалог» Екатерина Семерикова, действительно, имеет право баллотироваться, это даже интересно. А вот насчёт Екатерины Гордон я не знаю. Она, конечно, общественный деятель, журналист, насколько я помню, жена Гордона, в конце концов. Если уж Ксения Собчак на выборы идёт, то почему бы и им не пойти… Учитывая, как активно начала Ксения Собчак, то и этим дамам могут помочь организоваться, собрать подписи, сделать штабы в регионах. На самом деле при наличии денег собрать достаточное количество подписей для регистрации самовыдвиженцем вполне реально. Или надо выдвигаться от партии, но вряд ли думские партии выдвинут Екатерину Гордон или Елену Семерикову. Надо, кстати, посмотреть ещё, выдвинутся они или нет — а сделать заявление о намерении баллотироваться может каждый гражданин, достигший 35 лет и не имеющий каких-то судебных ограничений, особенностей психической и физической дееспособности. У нас, как говорится, равноправие в стране. А что от этого ожидать, не знаю. Опыта управления государством нет ни у одной из тех, кто на сегодняшний день хочет выдвинуться», — считает Данилов.

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Эксперт также напомнил, что в истории России были правительницы, но они выбирались абсолютно не демократическим путём, а приходили к власти с помощью переворотов и мужчин, которые за ними стояли.

«Сегодня, я думаю, Россия не готова избрать демократическим путём женщину, с одной стороны. Но если власть постарается (у нас ведь как выборы делаются — за кого сказали голосовать, за того и проголосуют те, кто хорошо ходит на выборы), президентом можно сделать и Ксению Собчак, и кого угодно»,— пояснил политолог.

В принципе, он считает хорошей тенденцией наличие в списке кандидатур в президенты новых необычных имён и вспоминает, что интересными были выборы 2004 года, когда вместо лидера КПРФ Геннадия Зюганова баллотировался Николай Харитонов, вместо Владимира Жириновского — Олег Малышкин.

«Каждый раз кто-то пытается, в прошлый раз Михаил Прохоров шёл. Посмотрим, как решится вопрос с Алексеем Навальным, с Ксенией Собчак. Лидер движения «Авангард красной молодёжи» Сергей Удальцов может выдвинуться как представитель левопатриотических сил. Геннадий Зюганов, наверное, пойдёт, или, может, выдвинут от КПРФ кого-то молодого. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что будет баллотироваться, ну и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — он в принципе не такой уж и старый, просто он участвовал в выборах уже много раз, может попробовать и ещё».

Эксперт не исключает и возможности появления новых реальных претендентов на смену Владимиру Путину: «У нас власть всегда полна сюрпризов. Дмитрий Медведев появился за несколько месяцев до выборов, да и сам Владимир Путин был неожиданностью. Так что неизвестно, какой сценарий придумают. Многие политологи высказывали предположение, что, возможно, выборы вообще отменят, передадут право выбора президента Федеральному Собранию или Госдуме. Возможно переустройство государства из президентской в парламентскую республику. Или будет создан Госсовет, который будет выбирать из своего числа по примеру политбюро».

Как сообщало ИА REGNUM, намерение выдвинуть свои кандидатуры на выборы президента РФ в 2018 году, помимо Ксении Собчак, также озвучили лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и журналист Екатерина Гордон.