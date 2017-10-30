Екатерина Гордон тоже хочет в президенты. Карать мужчин и защищать женщин

Москва, , 16:58 — REGNUM Екатерина Гордон заявила о своем желании участвовать в выборах президента России в 2018 году, сообщает видеоролик, размещенный на ресурсе YouTube.

В своем видеообращении Гордон заявляет о десятилетнем опыте работы журналистом и о владении юридической компанией, занимающейся защитой прав женщин и детей.

Новый кандидат намерена стать «стать голосом для женщин, чьи права попраны».

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности», — заявила журналист, юрист и исполнительница собственных песен.

Каким образом Екатерина Гордон намерена бороться за голоса избирателей мужского пола, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Официальным днём начала избирательной кампании объявлено 7 декабря. До этой даты любые действия людей, заявляющих о своем желании бороться за пост президента страны не подпадают в сферу избирательного права.

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