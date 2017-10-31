Москва, 31 октября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Клюквенным сиропом, местами вызывающим у зрителя оторопь, назвала кинофильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» депутат Государственной думы РФ, председатель редколлегии газеты «Культура» Елена Ямпольская.

Duma.gov.ru Елена Ямпольская, депутат Государственной думы РФ, председатель редколлегии газеты «Культура»

«По моему мнению, «Матильда» — творение, рассчитанное на подростковую нетребовательность к мотивациям и подростковое пренебрежение к фактам, — считает Елена Ямпольская. — Внешне эффектная, изнутри полая love story, с сюжетной линией, идущей утомительным «челноком», как в сказке про журавля и цаплю; клюквенный сироп, набор снов и фантазий, местами вызывающий у взрослого зрителя оторопь».

«С событиями 120-летней давности, то есть буквально вчерашнего дня, обращаются настолько вольно, будто все документы сгорели в печках, — считает Ямпольская. — Короче говоря, «Матильде» не светило бы попасть в историю, если бы ее не угораздило в историю вляпаться».

При этом Елена Ямпольская уверена, что «любой художник имеет право на творческую неудачу. Алексей Учитель ни в чем не виноват: его не предупредили о том, что стандартные правила кинематографической игры в отдельных случаях отменяются. «Матильда» не лучше и не хуже большинства отечественных картин новейшей эпохи, и не было оснований отлучать ее от экрана. Раньше следовало думать».

«Собственно, здесь и кроется ключевая проблема, — полагает председатель редколлегии газеты «Культура». — Гуманитарная сфера в нашей стране координируется столь отрывочно и бессистемно, как будто мы вообще отказываем нашим согражданам в наличии души — и в религиозном, и в житейском смысле слова. Ведь должен быть где-то мозговой центр, который еще несколько лет назад озаботился бы, с чем мы подойдем к столетию революции. Что получат «красные», «белые», «монархисты», каковы ожидания различных страт общества, в чем главные риски и как их предупредить».

«Еще Иосиф Бродский предупреждал о том, что жизнь качнется вправо, качнувшись влево, — напомнила Ямпольская. — Правый бунт назревал давно и ждал лишь повода, чтобы полыхнуть. Повод буквально подарили. Речь не идет о всплеске национального самосознания. «Матильда» столкнулась не с волеизъявлением народа, а с последствиями глобальной душевной Пустоты. Пустоты без Чапаева, без царя, без вдохновляющих идей, объединяющих смыслов и несомненных ценностей. Отсутствие системной работы в гуманитарной сфере приводит к тому, что крупные победы, масштабные события не находят достойного отражения в искусстве и достаточно быстро перестают служить стимулами общенационального воодушевления. Подготовка к значимым датам ведется пристрастно, необдуманно, а то и просто халтурно — отсюда досадные инциденты вроде скандала вокруг «Матильды».

«Патриотическая повестка, не наполненная сущностно, отдается, как мы видим, на откуп малограмотным фанатикам, — отметила она. — Допускать этого нельзя — иначе нам грозит дискредитация патриотической идеи в целом. Но, если мыслить стратегически, не менее важно удержать искренних, страстных, неравнодушных людей от превращения в фанатиков. Обязательная функция государства — работа с пассионариями. Им нужны высокие цели, трудные задачи, ощущение востребованности, им необходимы воспитание чувств и образование ума — а это прямая миссия гуманитарной сферы».

«Какие каналы для выплеска энергии найдут подрастающие сегодня пассионарии — вопрос поистине государственный. Пока с каналами туго. «Матильда», не стоившая, разумеется, таких страстей, ощутила это в полной мере», — резюмировала Елена Ямпольская.