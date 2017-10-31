Москва, 31 октября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Несмотря на выход в прокат нашумевшего еще до премьеры фильма «Матильда», никаких космических катастроф не случилось. Да и стоило ли беспокоить масштабные силы из-за такого пустячка? О новом фильме Алексея Учителя делится впечатлениями автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Иллюстрация: Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда

Возможно, игровой и фэнтезийный фильм «Матильда» смотрелся бы лучше, не будь он привязан к каким-то ассоциациям с историей реальной России. Хотя только эта привязка и обеспечила ему рекламу, без которой он мог бы пройти гораздо менее заметно, оставаясь там, где ему самое место — в ряду банальных, недожатых, мелодраматических киноподелок о будуарных похождениях абстрактных принцев. К исторической России фильм не имеет отношения от слова «совсем».

История балерины с активной жизненной позицией и слабохарактерного наследника престола разворачивается на фоне совершенно омертвелых персонажей второго плана и улыбчивых манекенов из этнографического музея, призванных символизировать собой народ. Вряд ли сам Николай Романов, вошедший в историю как император Николай Второй, был бы способен узнать себя в этом странном альковном бурлеске.

О том, чем еще замечателен этот совершенно серый, хотя и очень красочный фильм, читайте в статье: Make love, not Tzar, или Сказка о Мале и Никки к столетию революции

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