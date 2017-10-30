Москва, 30 октября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Показ фильма режиссера Учителя «Матильда» в российских кинотеатрах является всероссийским кощунством, заявил протоиерей Русской Православной Церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин 26 октября в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

Источник — скриншот с сайта youtube, Fr. Vsevolod Chaplin Проклятие Чаплина

Протоиерей категорично высказался в отношении всех, кто причастен к картине:

«Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие божие да падет на всех нас, на весь наш народ, который это кощунство не остановил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром».

Позицию бывшего официального представителя РПЦ прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он сказал, что слова Чаплина — это частное мнение и никакого отношения к мнению православной церкви не имеют.

Напомним, Всеволод Чаплин был одним из самых непримиримых противников фильма «Матильда» наряду с депутатом Госудмы Натальей Поклонской. В июле 2017 года протоиерей призвал запретить фильм, и заявил, что «если он будет показан, Россия погибнет».

Всеволод Анатольевич Чаплин (31 марта 1968 года, Москва) до недавнего времени занимал высокопоставленную должность в РПЦ. С 31 марта 2009 года он занимал должность председателя созданного Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. В декабре 2015 года решением Священного синода был освобождён от должности. Вскоре его также исключили из состава Межсоборного присутствия.

Отметим, что радикальные высказывания Чаплина в адрес всех, кто имеет отношение к фильму «Матильда», могут быть связаны с его должностным понижением в РПЦ и попытками привлечь к себе внимание.