Армавир, Армения, 30 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Нападение на детский сад в армянском городе Армавире произошло на бытовой почве. Как сообщает news. am, мужчина, который удерживает в заложниках одного ребёнка, предположительно, является бывшем зятем директора детского сада.

shamshyan.com Детский сад «Манушак» в Армавире, где мужчина захватил заложников

По информации издания, мужчина некоторое время пытался встретиться с бывшей женой. Не добившись желаемого, мужчина ворвался с ножом в садик и взял в заложники работников садика и одного ребенка, требуя свидания с женой и ребенком. После переговоров он отпустил всех заложников, оставив одного ребёнка.

По данным shamshyan.com, нападавший ранил одну из воспитательниц. В настоящее время переговоры с нападавшим продолжаются. На место прибыл первый заместитель начальника полиции Армении генерал-лейтенант Унан Погосян.

Как сообщало ИА REGNUM, в армянском городе Армавир неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад и взял в заложники находившихся там детей и воспитателей.

Через какое-то время нападавший отпустил всех воспитателей и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.