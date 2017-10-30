В армянском Армавире мужчина с ножом напал на детский сад
Армавир, Армения, 30 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В армянском городе Армавир неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад и взял в заложники находившихся там детей и воспитателей. Об этом сегодня, 30 октября сообщают армянские СМИ.
Детская игрушка
Сообщается, что нападение произошло на детский сад «Манушак».
Здание было оцеплено сотрудниками полиции. Какие требования предъявлял нападавший не сообщается.
Через какое-то время нападавший отпустил всех воспитателей и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.
Информация уточняется.