Армавир, Армения, 30 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В армянском городе Армавир неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад и взял в заложники находившихся там детей и воспитателей. Об этом сегодня, 30 октября сообщают армянские СМИ.

Детская игрушка

Сообщается, что нападение произошло на детский сад «Манушак».

Здание было оцеплено сотрудниками полиции. Какие требования предъявлял нападавший не сообщается.

Через какое-то время нападавший отпустил всех воспитателей и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.

Информация уточняется.