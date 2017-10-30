Санкт-Петербург, 30 октября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Гибель тюленей и нерп в Финском заливе, в том числе от рук рыбаков, связана с недостаточным межведомственным взаимодействием по этому вопросу и отсутствием какого-либо плана по регулированию популяции этих редких животных. К такому выводу пришли специалисты в Петербурге, сообщает 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/sealrescue Убитый тюлень на берегу Финского залива (фото группы «Спасение тюленей")

Информация о гибели десятков серых тюленей и кольчатых нерп в Финском заливе в 2017 году послужила поводом к созданию рабочей группы с участием департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, властей Санкт-Петербурга и ученых, рассказал начальник отдела по надзору в сфере особо охраняемых природных территорий Виталий Буров.

Как сообщалось, прокуратура Петербурга начала проверку в связи с информацией в соцсетях и СМИ о насильственной гибели морских млекопитающих, туши которых недавно обнаружили в поселке Репино на берегу Финского залива. Предположительно, тюленей убили рыбаки, недовольные тем, что животные пожирают их улов.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, последний случай гибели тюленей в Финском заливе со всей очевидностью можно считать браконьерством. Он подчеркнул, что комитет уже направил запрос по этой ситуации в Федеральное агентство по рыболовству, однако «в данной ситуации действиями одного Росрыболовства не удастся ограничиться».

«Проблема носит межведомственный характер. Она лежит на стыке Росрыболовства, Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и санитарных служб. Есть факты того, что туши животных лежат на берегу, никто с ними ничего не делает. Четыре ведомства должны научиться взаимодействовать в решении этого вопроса», — высказал Бурматов свою точку зрения, подключившись по «скайпу» к дискуссии в Петербурге.

Проблема, добавил он, характерна не только для Российской Федерации, но и для других государств. «Тюлени — прямые конкуренты рыбаков, но уничтожение — это не выход, тем более, когда это принимает такие варварские методы», — отметил депутат Госдумы.

По словам Бурматова, 31 октября состоится заседание коллегии Генпрокуратуры под председательством Юрия Чайки. Она будет полностью посвящена вопросам экологии. Один из вопросов будет касаться реакции Генпрокуратуры и органов прокуратуры в субъектах РФ на аналогичные вопиющие случаи.

По словам гендиректора Фонда содействия сохранению морских млекопитающих Вячеслава Алексеева, ситуация с убитыми животными — хорошая иллюстрация к необходимости создания межведомственной рабочей группы.

«У нас нет никаких программ, никакого системного комплексного внимания практически ни по одному из видов редких млекопитающих. Вернулись со встречи экспертов по морским млекопитающим Балтийского региона в Швеции. У каждой балтийской, прибалтийской страны есть менеджмент план по управлению популяцией этих животных, а мы, к сожалению, страна, которая невыгодно выделяется в этом плане», — посетовал Алексеев.

Положительным фактором он считает строительство трубопровода «Северный поток-2», благодаря которому началось инвестирование в сохранение морских животных.

«Всё идет к тому, чтобы создать региональный план управления этими животными, по которому проводить систематичные исследования, чтобы всё пришло в цивилизованные формы. Нужен прецедент в регионе, чтобы этот опыт впоследствии транслировать по всей России», — сказал Вячеслав Алексеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, в 2017 году в возглавляемую им организацию поступила информация о 54 случаях обнаружения туш ластоногих.

«Причины их гибели могли быть разными: это могли быть и болезни, и насильственная смерть. Были случаи настоящей жестокости. Обращения поступали с фотографиями, и явные признаки насилия над животными видны на процентах 10 из них»,— пояснил Алексеев.

Как сообщил председатель национального комитета международного союза охраны природы, доцент СПбГУ Рустам Сагитов, наиболее сложная ситуация в Финском заливе складывается с популяцией кольчатых нерп.

«С серым тюленем всё в порядке, популяция по всей Балтике достигает порядка 30 тыс. особей и находится на подъеме. Это млекопитающее свободно передвигается по морю. С кольчатой нерпой ситуация совершенно другая: имеем дело с тремя изолированными популяциями, которые друг с другом практически не общаются. Поэтому популяция в Финском заливе — это такая семейка, которая живет только у нас. Численность катастрофически низкая — по разным оценкам от 100 до 200 особей», — рассказал Сагитов.

Специалист отметил, что в Германии, Финляндии, Швеции в рыболовстве внедрены специальные сети, которые препятствуют попаданию в них морских млекопитающих и предотвращают их гибель. Это снаряжение дорогое, и Росрыболовство могло бы помочь рыбакам приобрести его. Существуют также специальные «отпугиватели», но они тоже дорогие. Зато дешевы рыболовные сети, в которые попадают и в которых гибнут морские млекопитающие.

«Теперь практически каждый человек может получить разрешение на лов рыбы. Только в пределах Ленинградской области было выдано 400 разрешений на 400 км сетей, этими сетями Ладогу можно перегородить 4 раза, и это только официально. Рыбак, получая разрешение на 100 метров, выставляет и 200, и 300. Раньше рыбаки плели сети, это был грандиозный труд, рыбаки сети почитали. Теперь появились дешевые китайские лесочные сети, ценность сетей пропала. Для рыбаков оставить сеть в Ладоге, в море — в порядке вещей. Из-за этого страдает огромное количество рыб, запутавшись в сетях, в них погибают морские птицы, это влияет и на тюленей», — обрисовал масштаб проблемы эколог.

Чтобы предотвратить очередные дикие случаи, Рустам Сагитов также предложил создать, хотя бы на региональном уровне, межведомственную комиссию.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM основатель «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская, в 2017 году вблизи Петербурга погибло свыше 50 тюленей и нерп. По словам Андриевской, в основном среди погибших оказываются молодые серые тюлени, которые не смогли приспособиться к жизни, запутались и погибли в рыболовных сетях. Часть погибших животных обнаружена с травмами, характерными при намеренном нанесении смертельных увечий.

«В Сосновом Бору были тюлени с отрезными головами, ластами, со снятыми скальпами. Яркий пример — то, что произошло в минувшую субботу, 21 октября. Одно из животных было обнаружено с характерной травмой от топора или мачете», — сказала Андриевская.

По словам эколога, есть сети, в которые тюлени попадаются, но остаются живыми. В таких случаях, вероятнее всего, что рыбаки не выпустят животное, а добьют его. Многие рыбаки намеренно отстреливают тюленей, поскольку эти животные являются их конкурентами за рыбу, а значит, снижают их доход.

«Идёт нешуточная борьба не на жизнь, а насмерть», — сказала Андриевская.

Она напомнила, что убийство краснокнижных животных уголовно наказуемо, размер штрафа составляет до 1 млн рублей. Однако доказать факт убийства фактически невозможно. Как один из вариантов пресечения расправ над тюленями, Андриевская назвала привлечение морской инспекции для выемки вместе с рыбаками сетей. еще один вариант — запрет на ловлю рыбы в определённых зонах.

Сотрудниками Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу было проведено 32 рейда, по 10 фактам нарушители были привлечены к административной ответственности, сообщил начальник отдела по надзору в сфере особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по СЗФО Виталий Буров.