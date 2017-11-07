Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. 25 октября к 16 часам силами ВРК был занят Полицейский мост, Казанская площадь, движение по Невскому проспекту прекращено.

Григорий Шегаль. Бегство Керенского из Гатчины. 1938

Зарегистрировано 560 делегатов, прибывших на съезд Советов; из них 382 большевика.

В 16:30 войска ВРК начали окружать Зимний дворец.

Около 17 часов отрядом Кексгольмского полка занято помещение военного министерства с помещающимся в нем прямым проводом со Ставкой.

В 17:30 распространилось известие о приближении к Петрограду из Пскова армии во главе с Керенским.

В Петропавловской крепости приготовлены орудия для обстрела Зимнего дворца. По приказу Антонова-Овсеенко миноноски прошли за Николаевский мост и развернулись для обстрела. Военные штабы ВРК размещены: главный— в Смольном (Лашевич), полевой — в Петропавловской крепости (Подвойский), фронтовые — в Павловском полку (Дзевалтовский), на Балтийском экипаже и крейсере «Аврора» (Антонов-Овсеенко).

Разосланы телеграммы:

«Всем корпусным и дивизионным комитетам. Сегодня открывается съезд Советов. Армейские комитеты отказались прислать представителей для выражения воли армии. Предлагаем вам из своей среды прислать немедленно делегатов. Отказаться от участия в решении вопроса о судьбе революции грех, которого не простит история. Избирайте делегатов одного на 25 000 и посылайте на съезд».

Вооружённый отряд у телефонной станции

В ответ на воззвания Временного правительства ВРК выпускает обращение к тылу и фронту:

«В Петрограде власть Военно-революционного комитета Петроградского Совета. Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили без всякого кровопролития. Правительство Керенского низложено. Комитет обращается с призывом к фронту и тылу не поддаваться провокации, а поддерживать Петроградский Совет и новую революционную власть, которая немедленно предложит справедливый мир, передаст землю крестьянам, созовет Учредительное собрание. Власть на местах переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

После заседания Петроградского Совета ВРК разослал по армейским комитетам приказ препятствовать выдвижению ненадежных частей в Петроград и объявить солдатам резолюцию Совета, утаивание ее приравнивается к тягчайшему преступлению перед революцией.

Милиция во всех районах города действует в полной связи с Красной гвардией.

Экспедиция заготовления государственных бумаг признала комиссара ВРК. Ей велено не останавливать работу.

В течение дня в ряде союзов, предприятий и воинских частей происходили собрания и митинги, выносившие резолюции о подчинении ВРК, Петроградскому Совету и съезду Советов. Общие собрания и собрания полковых комитетов 1-го, 4-го и 14-го казачьих полков (главных опор правительства) постановили не исполнять приказов Временного правительства и не выступать против Петроградского Совета и ЦИК.

Одновременно в совете союза казачьих войск состоялось несколько заседаний с участием представителей полковых комитетов казачьих частей, на которых члены совета (Филатов, Бор, Савинков и др.) призывали казачьи полки Петрограда выступить на защиту Временного правительства. В принятой резолюции совет обращается к казачьим частям Петрограда с призывом поддерживать правительство.

Опубликовано обращение «фронтовой группы II Всероссийского съезда СР и СД» «Ко всему населению Петрограда» с категорическим требованием отказа от каких бы то ни было уличных выступлений.

25 октября весь автобронедивизион прибыл в Смольный в распоряжение Военно-революционного комитета

Днем к Зимнему дворцу прибыли юнкера Михайловского артиллерийского училища с шестью орудиями. В самом дворце — полное отсутствие запасов продовольствия для находящихся во дворце войск. Направлявшийся во дворец грузовик с хлебом был задержан войсками ВРК. Из шести находившихся во дворце броневиков пять перешли на сторону ВРК, один — «Ахтырец» — остался лишь для охраны дворцового имущества.

Керенский, по приезде в Гатчину, не нашел никаких эшелонов, идущих с фронта по его вызову. Сам Керенский едва не был арестован у дворцового коменданта, куда он заехал за сведениями; его автомобилю удалось ускользнуть, но второй, шедший под американским флагом, во время преследования местным ВРК был обстрелян и захвачен.

В 18 часов на Дворцовой площади появились броневики ВРК, один из которых подъехал к главному подъезду Зимнего дворца и, разоружив охранявший его взвод юнкеров, беспрепятственно удалился. По приказу начальника училища, данному под давлением ВРК, большая часть юнкеров Михайловского артиллерийского училища с четырьмя орудиями из шести покинула Зимний дворец и направилась обратно в училище. У Невского проспекта юнкера были арестованы заставами Павловского полка, два орудия установлены на мосту Мойки и направлены против Зимнего дворца.