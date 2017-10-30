Москва, 30 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Троицкий районный суд Москвы 30 октября обязал немецкую газету Süddeutsche Zeitung дать опровержение порочащим сведениям о лидере движения «Суть Времени», политологе Сергее Кургиняне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Своим решением суд удовлетворил иск политолога о защите чести, достоинства и деловой репутации и признал не соответствующей действительности слова о том, что Кургинян является «главой красно-фашистской секты». Немецкое издание обязано опровергнуть указанную информацию путем публикации решения российского суда, а также выплатить компенсацию истцу в размере 500 тыс. рублей.

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Адвокат Валерий Шахов в интервью ИА REGNUM отметил, что Кургинян — один из первых политиков в России, кто обратился в суд с иском против зарубежного издания. Он также сообщил, что представителей Süddeutsche Zeitung вызывали в суд в соответствии с международной конвенцией об оказании правовой помощи.

По мнению адвоката, данный процесс выделяется из всех ныне известных как «дело между людьми и политическими деятелями» тем, что лидер движения «Суть времени» не стал «отвечать на глупости, а сразу пошел в суд», тем самым демонстрируя иной способ «диалога с помойщиками».

«Сам процесс прошел в крайне демократичных формах. Это была демонстрация красивого правосудия: судья очень внимательно подошел к делу», — заявил Шахов.

При этом он добавил, что имел место и курьез. Так, судья пошутил на тему размера требований Кургиняна — 6 млн 660 тыс. рублей, явно намекая на «число зверя».

«Вы, видимо, заранее знали, что дело будет рассматриваться в канун Хэллоуина», — передает слова судьи адвокат.

Напомним, причиной для обращения в суд послужила публикация в Süddeutsche Zeitung от 18 октября 2016 года, в которой автор, перечисляя список гостей на церемонии открытии памятника Ивану Грозному в Орле, заявил, что Кургинян является «главой красно-фашистской секты». На что со стороны политолога последовал иск в Троицкий районный суд г. Москвы о признании информации порочащей.