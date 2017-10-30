Нижний Новгород, 30 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В музее-заповеднике в Большом Болдине (Нижегородская область) может быть создан тематический парк развлечений по мотивам произведений А. С. Пушкина. Об этом заявил депутат заксобрания Александр Ефремцев во время выездного заседания Клуба парламентских журналистов, прошедшего в Большеболдинском районе.

Андрей Репин ИА REGNUM Большое Болдино, дом-музей А.С. Пушкина

Кроме того, планируется реконструкция имеющихся туристических объектов, например, развитие научно-культурного пушкинского центра и превращение его в центр изучения русского языка. Но пока это все в весьма отдаленной перспективе.

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Так же как и возможное создание на базе всего района историко-культурного и туристического центра всероссийского уровня.

Упирается всё конечно же в деньги. У муниципалитета их нет, областное правительство на свой баланс музей-заповедник пока не вернуло. Одна надежда — на инвестора, который вдруг захочет вкладывать средства развитие музея, а вместе с ним и района. По мнению Ефремцева, заниматься созданием условий для привлечения инвесторов должны областное правительство и региональное заксобрание.

Пока же туристам, приезжающим в музей-заповедник своим ходом, иногда даже поесть нормально негде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, во время поездки в Большое Болдино удалось найти всего два приличных кафе — в одном из них отмечали свадьбу, во втором шли поминки.

Тем временем вновь встал вопрос о возвращении музей-заповедника в областную собственность. В начале 2014 года музей передали муниципалитету. Тогда же министерство культуры РФ заявило о том, что с 2015 года музею будет придан федеральный статус. Глава министерства Владимир Мединский тогда заявлял, музей должен стать одним из общенациональных центров культуры, просвещения, школьного образования и культурно-познавательного туризма, широко известным в России и во всем мире.

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За минувшие после этого четыре года никаких изменений в статусе музея так и не произошло. И вот теперь, как сообщает НИА «Нижний Новгород», музей-заповедник возвращают в областную собственность.

По словам директора музея Нины Жирковой, муниципальный уровень для такого музея — это блокада, за прошедшие почти четыре года он пережил не лучшие времена.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Нижегородской области с 1 января 2014 года передало на муниципальный уровень ряда государственных учреждений культуры, среди которых оказался и музей-заповедник им. А. С. Пушкина в Большом Болдине.

В то время сами чиновники сочли это вполне логичным решением, поскольку «речь идет не о сбрасывании ответственности, а об изменении юридического статуса и передаче материальной базы музеев, состояние которых в последние годы было заметно улучшено за счет областного бюджета».

Кроме того, в областном правительстве решили разделить ответственность за передачу музеев МСУ с депутатами, которые «неоднократно сетовали на недостаточное количество музеев, находящихся под контролем муниципалитета».

В свою очередь директор музея-заповедника Юрий Жулин уже в 2013 году заявлял, что финансирование музеев, передаваемых нижегородским правительством с государственного уровня на муниципальный, будет зависеть от объема субсидий, выделяемых на эти цели региональным бюджетом. Собственных средств у района на содержание музея просто нет. Областные чиновники обещали выделять финансирование в полном объеме в виде субсидий.

В отличие от чиновников, представители общественности с тревогой встретили новости о передаче музеев на муниципальный уровень.

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Мнение чиновника: передача нижегородских музеев на муниципальный уровень — вполне логичное решение

В попытке «докричаться до самого верха» ряд деятелей культуры и науки опубликовали открытое письмо, в котором выразили свою крайнюю озабоченность судьбой музея-заповедника и выразили уверенность в том, что муниципальные власти не смогут содержать такой объект мирового культурного значения.