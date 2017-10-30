Москва, 30 октября, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Министерстве здравоохранения отказались поддержать законопроект, который допускал продажу алкоголя в интернете с 1 января 2018 года, передают 30 октября «Известия» со ссылкой на отзыв замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова.

Хуан Миро. Бутылка вина. 1924

Причиной отказа послужило отсутствие в законопроекте описанного механизма, который позволил бы осуществлять проверку документа, удостоверяющего личность покупателя. Таким образом, законопроект допускал, что алкогольную продукцию могли приобретать несовершеннолетние.

«Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать», — говорится в отзыве министерства.

Другим основанием для отказа послужили нормы, противоречащие государственной политике, направленной на уменьшение потребления спиртного. Так, розничная продажа алкоголя в России ограничена местами розничной продажи и временем, в то в время как законопроект позволял приобретать спиртное в любое время при наличии доступа в интернет.

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Отмечается также, что после отказа Минздрава в Минфине могут скорректировать документ с учетом замечаний и уже согласованный вариант внести на рассмотрение депутатов Госдумы. В этом случае документ не успеют рассмотреть в осеннюю сессию, и срок вступления закона в силу будет перенесен.

Напомним, новая попытка легализовать интернет-торговлю алкоголем была предпринята в министерстве финансов в начале сентября 2017 года. ИА REGNUM сообщало о встрече в департаменте налоговой и таможенной политики министерства (ведомство Алексея Сазанова), в ходе которой была обсуждена инициатива производителей пива, допускающая онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре.