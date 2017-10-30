Омск, 30 октября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. События Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Татьяна Иващенко Дом в Омске

Зарево напугало омичей

Омичей взволновало «ядерное» зарево над городом. Необычное явление они обсуждают в соцсетях.

Пользователи соцсетей 29 октября сообщили о том, что ночами над посёлками Солнечный и Дружино появляется сильнейшее зарево. Небо залито оранжевым светом, из-за которого в квартирах светло.

Скриншот Vk.com Омичей напугало странное зарево

Омичи в своих предположениях дошли даже до того, что под городом проводятся тайные испытания. Однако, как оказалось, зарево возникает из-за теплиц в Дружино.

Как сообщает «Новый Омск», парники потребляют огромное количество электроэнергии. Поэтому около них светло, как днём.

Брошенные дома

В Омске на сегодняшний день 245 домов не имеют обслуживающих организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков на встрече с и. о. мэра Сергеем Фроловым поручил муниципалитету подготовить предложения по сокращению количества домов, находящихся длительное время без управления и обслуживания. Результаты проделанной работы обсудили 27 октября.

Было решено отказаться от идеи создания муниципальной компании, которая займётся всеми бесхозными домами. Это мероприятие признано слишком затратным.

После инвентаризации городские чиновники предложили «провести точечную работу с собственниками» в 245 домах, не имеющих обслуживающих организаций. Им помогут выбрать способ управления, заключить прямые договоры с ресурсными организациями. Уточняется, что по результатам этой работы мэрия Омска будет готова представить план дальнейших действий.

Бурков поручил региональному минстрою разработать механизм стимулирующих компенсаций для тех управляющих компаний, которые за свой счёт несут затраты на аварийное прикрытие и подготовку к зиме безхозных омских домов.

Добавим, согласно данным проекта МинЖКХ, в Омске действуют около 136 управляющих компаний и 173 товариществ собственников жилья.

Многомиллионные долги

Несмотря на то, что «Мостовик» уже в течение двух лет находится в процедуре конкурсного управления, 1769 работников объединении ждут, когда перед ними погасят долги по зарплате.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, спикер Заксобрания региона Владимир Варнавский рассказал о проблеме многомиллионных долгов перед коллективом мостостроителей временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Александру Буркову. 27 октября глава региона встретился с руководством и работниками предприятия, конкурсным управляющим, а также с представителями силовых структур, трудовой инспекции, минтруда.

В «Мостовике», считавшемся одним из крупнейших строительных объединений региона, работало 9 тысяч человек. По данным облправительства, финансовые проблемы начали возникать ещё в 2013 году. По состоянию на конец октября 2017 года 1769 работникам предприятия должны 663 млн рублей.

20 октября состоялись очередные торги по распродаже имущества компании. Продажа большого лота дала 746 млн рублей. Однако в связи с тем, что большая часть имущества — залоговая, часть этой суммы хотят получить держатели залога. Оставшиеся деньги должны уйти на уплату налогов, долги по которым составляют более 1 млрд рублей.

По данным конкурсного управляющего, оставшаяся конкурсная масса оценивается на сумму не более 500−800 млн рублей. Поэтому даже при реализации остатков все долги перед государством и работниками выплатить нельзя.

Врио главы региона посоветовал конкурсному управляющему убедить кредиторов направить всю сумму на погашение долгов коллективу предприятия, а также обратиться в Арбитражный суд для изменения порядка очерёдности выплат в пользу работников «Мостовика». Министерству труда и социального развития поручено вести реестр с представителями трудового коллектива, чтобы отслеживать, что и когда выплачено.

По итогам встречи Бурков и Варнавский обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку адекватности составления и оценки лотов с продажей имущественных объектов «Мостовика».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в регионе просроченная задолженность по зарплате на 1 октября 2017 года составляла 14,2 млн рублей. По сравнению с 1 октября 2016 года она уменьшилась на 4,9 млн рублей (на 25,9%), по сравнению с 1 сентября 2017 года — на 2,6 млн рублей (на 15,7%).

Долги по зарплате предприятия-банкрота «Мостовик» рассматриваются отдельно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Омской области назвали «Мостовик» своей болью ещё в 2014 году.

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Процедура наблюдения на предприятии была введена 26 июня 2014 года, процедура внешнего управления — 3 февраля 2015 года.

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В ноябре 2014 года арестовали экс-главу «Мостовика» Олега Шишова. В марте 2016 года Шишов был признан виновным в растрате денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума. В августе 2016 года стало известно, что завершено расследование уголовного дела против Шишова о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. 16 сентября 2016 года ему по совокупности приговоров было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

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В марте 2017 года Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство Олега Шишова об условно-досрочном освобождении.

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