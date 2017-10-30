Мехико, 30 октября, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, стал четырёхкратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1».

emperornie Льюис Хэмилтон

Хэмилтон занял девятое место на Гран-при Мексики и, несмотря на это, обеспечил себе титул, а два этапа до окончания чемпионата. В личном зачёте на счету британца 333 очка. У его ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля 277 очков.

Гонка в Мексике завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes. Третьим стал финн Кими Райкконен из Ferrari. Себастьян Феттель пришёл к финишу четвёртым.

Хэмилтон, выиграв свой четвёртый титул чемпиона мира, сравнялся по этому показателю с Феттелем, а также с французским гонщиком французом Аленом Простом.

Больше всего титулов у аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, который становился чемпионом мира пять раз, и немца Михаэля Шумахера, у которого семь титулов чемпиона мира.