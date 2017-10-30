Владивосток, 30 октября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Межонов приглашен главой Приморья Андреем Тарасенко на должность вице-губернатора. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

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О новом кадровом решении Тарасенко рассказал на рабочей встрече Думы Владивостока и представителей администрации города. Он выразил надежду, чтобы власти города и края составили единую команду для движения в одном направлении.

«Не будет города без края и края без города», — подчеркнул врио губернатора Приморья.

Тарасенко предложил Константину Межонову стать вице-губернатором, который будет отвечать за культуру и образование. Управлять Владивостоком, по его словам, будет заместитель Межонова Алексей Литвинов.

Константин Межонов заявил, что принимает предложение главы региона. Он поблагодарил администрацию Владивостока и депутатов городской Думы за совместную работу.

Напомним, Межонов, приближенный бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского, был назначен мэром Владивостока в апреле 2017 года. Миклушеский был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Андрей Тарасенко назначил вице-губернатором руководителя департамента финансов Приморского края Татьяну Казанцеву. В ее ведении будут находиться финансовые вопросы.

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