Москва, 30 октября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. 27 октября 2017 в Москве начался Большой фестиваль мультфильмов, который продлится до 6 ноября. Открыла смотр премьера полнометражного мультфильма «Фиксики. Большой секрет» Василия Бедошвили, Андрея Колпина и Ивана Пшонкина. Эта картина придется по вкусу как фанатам «Фиксиков», так и тем, кто не знаком с маленькими человечками. Захватывающая приключенческая история, наполненная динамичными эпизодами и веселыми песнями, ориентирована на широкий прокат, и уже сейчас ее можно посмотреть в кинотеатрах всей страны.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». реж Бенжамин Ренне. 2017. Франция, Бельгия Спокойствие

28 октября, в Международной день анимации, состоялось открытие международной программы Большого фестиваля мультфильмов с премьерой французского полнометражного анимационного фильма «Большой злой Лис и другие сказки», проведенной при поддержке Французского Института и Посольства Франции в России. Новая работа Бенжамана Ренне, известного по картине «Эрнест и Селестина», порадовала как простых зрителей разных возрастов, так и взыскательную публику — профессионалов анимационного кино.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». реж Бенжамин Ренне. 2017. Франция, Бельгия Герой

«Большой злой Лис и другие сказки» объединяет три истории из жизни зверюшек: хозяйственного поросенка, безалаберных, но добрых кролика и гуся, ленивого аиста, коварного волка, находчивых куриц и, конечно, лиса, который хочет быть самым страшным зверем в лесу. Забавные истории рассказаны с тонким, выразительным и понятным зрителям любого возраста юмором; остроумные диалоги разыграны художниками-мультипликаторами просто мастерски, а каждый персонаж обладает своей уникальной обаятельностью и характером. Кроме того, это очень красивое кино: каждый кадр можно рассматривать отдельно как пример блестящей иллюстрации. Изящная графика и стилизованная под акварель картинка дарят просто эстетическое удовольствие от просмотра.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». реж Бенжамин Ренне. 2017. Франция, Бельгия Ночной полет

Представляя в самом начале фестиваля одну из лучших картин года дирекция БФМ задала высокую планку и умножила желание зрителей смотреть мультфильмы.

«Это очень европейское по характеру кино, в котором главное — не какой-то навороченный сюжет, уникальный мир или духоподъемный пафос, а любовно прописанные детали, обаятельная и глубоко личная повествовательная манера, хороший, непредсказуемый юмор (в фильме вроде бы много «бородатых» шуток, но в каждую из них добавлено что-то новое, что-то личное, и от этого они снова смотрятся забавно), — поясняет программный директор фестиваля Мария Терещенко. — Вообще, для меня «Лис…» — это весьма удачная попытка сделать современный «картун» в чистом виде: без спецэффектов, без клипового монтажа. Здесь все построено на мастерстве режиссера, сторителлера, художника, аниматора, и в этом особое обаяние фильма. Одним словом, это очень-очень приятное и забавное, и трогательное в то же время кино».

Профессиональные деятели анимационного кино приняли картину «Большой злой Лис и другие сказки» на «ура», сразу признав его шедевром.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». реж Бенжамин Ренне. 2017. Франция, Бельгия Неожиданность

«На открытии международной программы БФМ показали безусловный шедевр! — признается режиссер анимационного кино, президент Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино Сергей Меринов. — Про предыдущую картину авторов этой ленты, «Эрнест и Селестину», я могу сказать, что он просто милый, а вот этот про лиса — это полный улет! Кино детское, очень простое, но при этом очень тонкое и культурное. С шикарной графикой, безупречной анимацией и картинкой, и при этом дико смешное. Причем смех не животный, а умный. Тем не менее угорали и дети, и взрослые. И все с кем я говорил после просмотра — в диком восторге!»

Показы полнометражных и короткометражных мультфильмов для зрителей разных возрастов в рамках Большого фестиваля мультфильмов продлятся в Москве до 6 ноября, а «Большой злой Лис и другие сказки», который, судя по всему, не выйдет в российский кинопрокат, можно посмотреть в субботу, 4 ноября, в 12:00 в кинотеатре «Космос» и 6 ноября в 15:00 в кинотеатре «Октябрь».