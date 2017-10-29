Вашингтон, 29 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил о «злости и единстве» среди представителей Республиканской партии из-за отсутствия расследования в отношении бывшего кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Никогда не видел такой злости и единства у республиканцев, как из-за отсутствия расследования в отношении Клинтон по делу о фальшивом досье, урановой сделки с Россией, более 33 тыс. удаленных электронных писем, договоренности с Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и всякого другого», — написал глава Белого дома.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и руководство Демократической партии США финансировали расследование, по результатам которого было подготовлено досье с компроматом на Дональда Трампа.

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