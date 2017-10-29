Москва, 29 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков (Пермский край) назвал спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера «спецпредставителем по срыву урегулирования» конфликта на Украине. Об этом он написал сегодня, 29 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Парадокс: Волкер всё чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву», — написал Пушков.

Напомним, Волкер находится на Украине со своего рода инспекцией. Он уже провел встречу с президентом Украины Петро Порошенко, спикером Верховной рады Андреем Парубием и рядом депутатов украинского парламента.

Как опытный дипломат, Волкер обтекаемо отвечает на неудобные вопросы о поставках оружия и заверяет Украину в поддержке со стороны США.

Украинские депутаты с упоением стали строчить на своих страницах в американской социальной сети Facebook посты о тех обещаниях, что раздал Волкер.

Так, депутат Верховной рады Мустафа Найем написал, что Волкер пообещал украинским депутатам, что резолюцию Совета Безопасности ООН по поводу миротворческой миссии в Донбассе примут уже до конца 2017 года. Каким образом это будет сделано вопреки воле России, Волкер не объяснил.

Найем пишет, что критически важным моментом в резолюции станет вопрос о военизированном контроле российско-украинской границы.

«На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил «I can't imagine it» («Не могу себе такого представить»)», — со слов Найема, ответил Волкер на соответствующий вопрос.

Кроме того, Волкер подтвердил украинским властями позицию США по газопроводу «Северный поток — 2». Так, спецпредставитель по Украине заявил, что в Вашингтоне считают «Северный поток — 2» политическим проектом, цель которого — «наказать Украину и лишить ее дохода от транзита» газа.

«Никакой экономической составляющей в нём нет, поскольку возможность доставки российского газа в Европу уже есть; и никакого другого газа или других скважин, для которых нужен еще один поток, не существует», — цитирует Волкера Найем.

Что касается прямых поставок американского оружия на Украину, то Волкер заверил, что американская администрация «активно рассматривает» этот вопрос.

Также Волкер заявил, что, по мнению США, к конфликту в Донбассе привела именно «российская агрессия».