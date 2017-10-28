Киев, 28 октября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. На Украине из-за роста «террористических угроз» усилят охрану арсеналов, баз, складов и других воинских частей. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на странице в соцсети Facebook.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«В связи с ростом террористических угроз в ВСУ усилена охрана арсеналов, баз, складов и других воинских частей, — говорится в сообщении. — В то же время применяется ряд неотложных мер по оборудованию охраны важных военных объектов современными системами наблюдения и противодействия от несанкционированного проникновения на охраняемую территорию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 г. в Винницкой области Украины загорелся военный склад. Сотрудники специальных служб были вынуждены эвакуировать до 30 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов из-за разлетавшихся осколков снарядов.

По официальным данным, пожар охватил около 10% территории арсенала.

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