Гватемала, 28 октября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Суд Гватемалы принял решение начать разбирательство по делу о коррупции бывшего президента страны Отто Переса Молина, передает Associated Press.

(сс) succo Суд

Отто Перес Молина находится в заключении и ожидает суда по делу о коррупции с 2015 года. Аналогичные обвинения выдвинуты вице-президенту Роксане Балдетти.

Экс-президент и бывший вице-президент отрицают все обвинения, выдвинутые против них генеральным прокурором Тельмой Алдана, и называют их политическими.

Напомним, Отто Перес Молина являлся президентом Гватемалы с января 2012 года по сентябрь 2015 года. Он был заключен под стражу после выхода в отставку 3 сентября 2015 года.

Экс-президента также называли причастным к совершению военных преступлений во время гражданской войны в Гватемале, однако вина не была доказана.