Москва, 27 октября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Развитие новых финансовых технологий начинает серьёзно менять бизнес-модели банков и их отношения с клиентами. Об этом 27 октября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эльвирой Набиуллиной

Так, по словам главы ЦБ, всё большее число финансовых услуг начинает предоставляться дистанционно.

«Мы видим, что за два года дистанционные платежи выросли в 1,8 раза. Например, платежи с использованием мобильных телефонов за прошлый год выросли на 90%», — сказала Набиуллина.

Также глава Центробанка отметила продолжающийся рост интернет-торговли.

При этом, подчеркнула она, по показателю развития финансовых технологий Россия не отстаёт, а по некоторым показателям даже превосходит другие страны.

«Например, мобильные банковские приложения, по оценкам, в полтора-два раза по функционалу выше, чем у наших европейских коллег», — отметила Набиуллина.

По её словам, развитие финансовых технологий ставит ряд новых задач перед регулятором: «Первое — это развитие инфраструктуры. Второе — это защита прав граждан при использовании финансовых технологий. И третье — это, конечно, защита от кибератак».

По финансовой инфраструктуре, как отметила Набиуллина, в настоящее время обсуждается несколько законодательных инициатив.

«На наш взгляд, это очень важно, чтобы мы не попали в ситуацию, в которой оказались три года назад, когда был ограничен доступ к финансовым рынкам, и мы срочно создавали и национальную систему платёжных карт, и перестраховочную компанию, развивали свои рейтинговые индустрии», — заявила глава ЦБ.