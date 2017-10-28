Владимир, 28 октября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Уже через несколько лет Владимир может стать одним из спальных районов Москвы. О перспективе, которую может преподнести городу высокоскоростная железная дорога, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры

Трудности с финансированием строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань могут привести к тому, что конечной его точкой станет Владимир. Ввести участок в эксплуатацию планируется в 2023 году, что сократит время пути до Москвы всего до 50 минут. Такое изменение сопряжено с рядом как позитивных, так и негативных факторов.

Столичные жители смогут расширить свои границы, фактически переведя Владимир в разряд пригорода, а вот сам Владимир рискует лишиться кадров. Уже сейчас из региона уезжают гораздо больше, чем въезжают в него, причем едут чаще всего в Москву, Московскую, Нижегородскую и Ивановскую области. В этом контексте оптимизм Владимирстата, предвещавшего Владимиру в ближайшем будущем миграционный прирост, выглядит неоправданным.

И тем не менее, по мнению экспертов, выгод от строительства магистрали для Владимира будет больше, чем потерь. По мнению, например, доцента ВШЭ Кирилла Новикова, усиление конкуренции между Москвой и Владимиром за кадры сыграет людям на руку, а строительство магистрали станет хорошим подспорьем для развития бизнеса. Директор Института экономики и менеджмента Владимирского государственного университета, доктор экономических наук Павел Захаров также считает, что особых угроз для демографии Владимирской области нет, а развитие инфраструктуры станет фактором роста экономики. Впрочем, как наличие магистрали обеспечит рост зарплат владимирцев, остается вопросом. Да и примеров москвичей, которые уезжали на заработки во Владимир, не приводила губернатор Светлана Орлова, расхваливая идею строительства ВСМ.

Узнайте детали: Владимир превратится в спальный район Москвы: уже через 6 лет

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