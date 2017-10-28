Южно-Сахалинск, 28 октября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. 2 сентября 1945 г. состоялось подписание милитаристской Японией Акта о капитуляции. По условиям капитуляции территория Японии ограничивалась основными островами метрополии. По решению глав союзных держав — США, СССР и Великобритании ранее принадлежавшие Российской империи южная часть Сахалина и все Курильские острова были возвращены в состав России (тогда РСФСР). С этим фактом до сих пор пытаются спорить японские политики, а в 90-е годы, во время всевластия Ельцина, дело чуть было не дошло до незаконной передачи Японии этих островов. И сейчас официальный Токио продолжает гнуть свою линию, ища лазейки для реализации замысла. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

При этом значение Курил для России невозможно переоценить. Острова представляют собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья РФ, дают возможность контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. Проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония, являются особенно важными в этом аспекте.

Ценность Курил определяется также запасами минералов, среди которых есть особо ценные, — так, именно там находится единственное в России месторождение редкого металла рения, представляющего огромную важность для электронной промышленности. Огромные ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов представляют собой главное богатство Курил, благодаря, в том числе, редкому природному явлению (таких мест на всей планете всего десять) — зоне встречи теплого и холодного морских течений, которая вызывает подъем корма с морского дна и привлекает бесчисленные стаи рыб.

В чем еще состоит ценность Курильских островов для России и как выглядит при ближайшем рассмотрении навязанная нам японцами и бывшим руководством страны так называемая курильская проблема, читайте в статье: Курильские острова России: ни шагу назад!

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