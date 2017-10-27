Москва, 27 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В Москве открылся очередной недостроенный парк, на этот раз эстафету принял «Сад будущего» на северо-востоке столицы. Жители района Ростокино уже могут оценить «обновлённую» зелёную зону, расположенную на месте бывшей усадьбы Леоново. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте нового парка и отметил, что до статуса «благоустроенного» новому месту для отдыха ещё далеко.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Сад будущего» в Ростокино

Дарья Антонова ИА REGNUM «Сад будущего» в Ростокино

Согласно информации, размещённой на портале правительства Москвы, в парке разбили партерный цветник и построили многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Двухвековую липовую аллею, которая частично сохранилась на территории бывшей усадьбы, дополнили молодыми деревьями. В их тени появилась выложенная плитками разного размера прогулочная дорожка.

Однако, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в парке всё ещё идёт строительство: ямы разрыты, газоны постелили крайне плохо, большинство дорог перекопано, торчат провода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство в парке продолжается

Как отмечают в мэрии, на обновлённой территории «Сада будущего» появились современные площадки для отдыха — деревянная беседка с подвесными креслами, зона коворкинга, также открыта детская площадка с музыкальными инструментами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор на спортивной площадке

На этой площадке действительно вовсю играют дети, однако она огорожена строительной лентой, рядом валяется строительный мусор, цементный раствор — всё это производит по меньшей мере плачевное впечатление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Сад будущего» в Ростокино

Отметим, что на выполнение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка «Сад Будущего», согласно данным портала госзакупок, в мае 2017 года государственным предприятием «Мосремонт» запрашивалось 435 566 000 рублей бюджетных средств. По состоянию на 10 июля 2017 года был заключен контракт «Мосремонта» с АО «Москапстройинжиниргом» на сумму 413 787 700 рублей. Видимо, этих денег не хватило, чтобы окончить благоустройство в назначенный срок. Указанные средства должны пойти на устройство дорожно-тропиночной сети из плитки при благоустройстве парка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор на детской площадке

Добавим, всего на благоустройство Москвы, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018—2020 годах выделят 138 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета, внесённого в Московскую городскую думу. Из них на реализацию программы «Моя улица» за три года выделят около 94 млрд рулей. На парки и озеленение территорий в 2018—2020 годах направят 12,1 млрд рублей, из которых 10,9 млрд собираются потратить уже в 2018 году. На благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников из бюджета Москвы за три года потратят 17,1 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор на детской площадке в парке «Сад будущего»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Москве после благоустройства торжественно открылся парк 850-летия Москвы в Марьино. Однако на половине обновлённого парка, на который из столичного бюджета было выделено два млрд рублей, всё ещё продолжаются работы. Вся территория парка разделена мостом через Москву-реку. В первой части со стороны Поречной улицы работы уже завершен, но со стороны Батайского проезда территория перекопана, спортивную площадку всё ещё делают и нет ни одной лавочки.

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