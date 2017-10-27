Севастополь, 27 октября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Популистские высказывания телеведущей Ксении Собчак о «втором референдуме» в Крыму не более чем калька с антироссийских шпаргалок из-за рубежа. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeniy Isaev Собчак. Май 2012 года

«Складывается впечатление, что популистские и антироссийские заявления Ксении Собчак присылают смсками с зарубежных номеров. И мнение скандальной телеведущей меньше всего учитывается в вопросах национальной стратегии и безопасности», — отметил Белик в комментарии ИА REGNUM.

Также парламентарий особо подчеркнул, что Собчак поет в унисон с официальным Киевом в вопросах, касающихся Крыма. По мнению Белика, предвыборная кампания Собчак поставлена по принципу «от противного».

«Все российские ценности она ногой отпихнула в сторону и выставила впереди себя — пострадавшую от продуктовых санкций, слышавшую о Крыме исключительно по разговорам своих либеральных друзей. Её сегодняшняя позиция относительно крымского референдума сродни поговорки «люблю море с берега, корабль на картинке и Катьку в ресторане», — заявил депутат Госдумы.

Ранее Собчак, которая заявила о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, предложила провести новый референдум в Крыму.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

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Собчак боится вести агитацию в Крыму

Добавим, что 16 марта 2014 года на полуострове был проведен референдум, в котором приняли участие 80% избирателей. Из них 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за отделение от Украины и последующее воссоединение с Российской Федерацией.

Через два дня был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.