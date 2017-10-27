Собчак боится вести агитацию в Крыму

Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что намерена баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года, подчеркнула, что ни в коем случае не будет вести агитацию в Крыму и вообще не поедет на полуостров в рамках своей возможной «президентской кампании». Об этом Собчак заявила сегодня, 27 октября, на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Напомним, Собчак, которая позиционирует себя как «кандидат против всех» и сама не верит в серьезность своего участия в президентских выборах, заявила, что считает полуостров Крым украинской территорией. Якобы Россия, согласившись на вхождение Крыма в свой состав (по просьбе крымчан кстати), нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который даже не был ратифицирован ни одной из подписавших его сторон.

Заявление Собчак вызвало крайне негативную реакцию у ряда политиков и общественных деятелей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить против Собчак уголовное дело за призыв к подрыву территориальной целостности страны.

Затем Собчак в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что «вопрос Крыма надо обсуждать» и попыталась сгладить свое первоначальное высказывание.

И вот теперь она снова назвала Крым украинским и заявила, что не будет проводить там агитацию в рамках своей избирательной кампании.

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», — сказала телеведущая.