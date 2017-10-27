Екатеринбург, 27 октября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Тележурналистка Ксения Собчак планирует убрать тело основателя Советского государства Владимира Ленина из Мавзолея. Об этом она заявила в Екатеринбурге на встрече с избирателями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый временный мавзолей Ленина. 1924

По словам Собчак, указ о выносе тела Ленина с Красной площади будет первым, который она подпишет, если вдруг станет президентом России. Факт нахождения тела Ленина в Мавзолее она назвала средневековьем.

При этом отметим, в ходе встречи Собчак несколько раз повторила, что становиться президентом не собирается. Она настаивает на том, что выдвигает себя исключительно в качестве кандидата «против всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Собчак прокомментировала своё отношение к требованию Японии по поводу четырёх островов Курильской гряды. Тележурналистка подчеркнула, что не будет решать вопрос территорий России, а доверит это народу.

Также она высказалась по поводу своей избирательной кампании в Крыму. По её словам, туда она не поедет, так как считает Крым украинским.

Напомним, о своём намерении принять участие в выборах президента России Ксения Собчак заявила 24 октября. Одним из скандальных её заявлений стал отказ признать Крым частью России. Эти слова вызвали широкий резонанс и негодование, в том числе и среди некоторых её сторонников.

Ключевым регионом своей кампании Собчак назвала Урал. А сегодня, 27 октября, в рамках своей будущей кампании посетила Екатеринбург, где ответила на вопросы журналистов и не только.