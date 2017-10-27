Минск, 27 октября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Белоруссии декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе давно прозвали просто декретом «о тунеядцах», часто становится причиной фиктивного трудоустройства граждан, в том числе в сфере культуры. Об этом в четверг, 26 октября, сообщило агентство «Минск — Новости».

Цитата из к/ф «Мертвые души». реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Чичиков

По словам начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Андрея Сачкова, уже было выявлено несколько случаев фиктивного трудоустройства граждан, то есть когда руководители предприятий оформляли человека на определенную должность, однако по факту работник лишь числился в организации. Никакой работы он не выполнял, а заработную плату за него получало руководство.

Теперь, когда в Белоруссии уже несколько лет действует декрет «О предупреждении социального иждивенчества», стало появляться все больше людей, которые хотят трудоустроиться таким образом. Это позволяет «наработать» трудовой стаж, чтобы в будущем размер пенсии был больше. К фиктивному трудоустройству прибегают также «из других корыстных интересов», считает Сачков.

Он назвал таких работников «мертвыми душами», которых раньше можно было найти в основном в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас же надзорные органы стали выявлять фиктивно трудоустроенных лиц даже в учреждениях культуры. Так, в 2017 году уже было возбуждено уголовное дело в отношении работников одной из библиотек в Минске, аналогичный случай повторился и на прошлой неделе, сказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.

В случае фиктивного трудоустройства рискует не только сам работник, но и работодатель предприятия. Поэтому белорусские правоохранители вместе с антикоррупционной комиссией выезжают на различные задания с тем, чтобы проинформировать руководителей крупных предприятий о том, что им и ненастоящим сотрудникам грозит в случае фиктивного трудоустройства.

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Дело в том, что, согласно статье 424 УК Белоруссии, работодателя могут привлечь ответственности за злоупотребление служебными полномочиями, если обнаружат необоснованное начисление заработной платы гражданину, который в организации числится, но не трудится. При наличии ущерба в особо крупном размере руководителю грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью.

Самому фиктивно трудоустроенному гражданину, если такая схема будет раскрыта, просто отделаться также не удастся. Должностному лицу, который получил выгоду в особо крупных размерах, грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье 210 часть 4 УК Белоруссии. К тому же нарушителя обяжут полностью возмещать ущерб предприятию или государству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в Белоруссии в апреле 2015 года. Согласно документу граждане, не работавшие в течение 183 дней в году, должны были уплатить сбор в виде 20 базовых величин. Только некоторые категории граждан были освобождены от уплаты налога. В обществе этот документ подвергли жесткой критике.

Так, в марте 2017 году в Белоруссии даже состоялись массовые митинги, которые были подготовлены в том числе и оппозиционерами. В результате власти были вынуждены пойти на уступки, хотя отменять декрет так и не стали. Например, пообещали пересмотреть перечень категорий граждан, которых могут освободить от уплаты социального сбора. Действие декрета приостановили, гражданам, которые трудоустроились в 2017 году, пообещали вернуть налог за 2015 и 2016 годы. По мнению официального Минска, меры, прописанные в декрете, должны побудить работать 300 тысяч граждан, которые могут трудиться, но не делают этого.

Последняя версия проекта документа была представлена на рассмотрение 2 октября. По сообщениям СМИ, предполагается изменить название документа на декрет «О содействии занятости», а «тунеядцев» обязать оплачивать ЖКУ по 100-процентным тарифам.

Отметим, что проблемы с трудоустройством граждан в Белоруссии обусловлены, в первую очередь, не нежеланием людей работать, а тем, что с 2011 года страна переживает экономический кризис, ответственность за который власти на себя так и не взяли. С 2014 году ситуация усугубилась, в результате чего уже в 2015 году из-за массовых сокращений сотрудников в различных областях промышленности безработица в стране увеличилась в два раза. К тому же уровень средней заработной платы в республике остается на низком уровне.