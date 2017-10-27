Якутск, 27 октября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Депутаты Якутии на сессии 26 октября одобрили внесение поправок в бюджет республики на 2017 год. Парламентариев, которым в 2018 году предстоит переизбираться, вполне устроили планы правительства региона существенно сократить финансирование строительства объектов образования и здравоохранения: секвестр состоялся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Секвестр

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Изменения коснулись большинства программ. В здравоохранении траты увеличили на 460 млн рублей, в основном за счёт выделения средств на завершение строительства перинатального центра и частично благодаря федеральным трансфертам. Сокращены 82,4 млн рублей расходов, в том числе 62,3 млн рублей — на строительство объектов здравоохранения, 10 млн рублей — на их капремонт.

Секвестр в программе развития образования составил 73,4 млн рублей, а «подросла» она всего на 30 тыс. благодаря целевым безвозмездным поступлениям. На 18,3 млн рублей урезаны расходы на оборудование, инвентарь и мебель для учреждений образования, ещё 2,3 млн рублей сэкономят «в связи с пересчётом нормативов затрат» дошкольным учреждениям, 36 млн рублей грантов главы Якутии для общеобразовательных организаций перенесены на 2018 год.

На развитие профессионального образования в Якутии выделят на 54,2 млн рублей меньше средств, чем планировалось. Экономить будут на содержании и обеспечении деятельности учреждений, где люди получают профессию, их пожарной и антитеррористической безопасности, а также благодаря оптимизации на 34 млн расходов на строительство новых зданий.

Программа содействия создания новых рабочих мест в образовательных организациях Якутии сокращена на 65,3 млн рублей, из них 44,1 были ранее предусмотрены на возведение школ.

Как сообщало ИА REGNUM, после всех внесённых корректировок объём доходов государственного бюджета республики на 2017 год составит 189 млрд рублей, расходы — 195,4 млрд рублей, дефицит, как ожидается, сохранится не уровне 6,4 млрд. Фактически поступления и траты в казне увеличены на 2,05 млрд рублей за счёт роста неналоговых поступлений.