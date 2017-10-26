Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Оказавшийся в центре секс-скандала голливудский продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на основанную им компанию The Weinstein Company, потребовав передать ему рабочую переписку, сообщает портал TMZ.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Как отмечается, в своём иске Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, отправлявшиеся и поступавшие на его рабочий аккаунт, а также его личное дело.

В иске указывается, что с помощью этих материалов продюсер намерен защитить себя, а также избавить компанию от расходов на урегулирование «необоснованных жалоб». по словам Вайнштейна, только он лично сможет объяснить содержание определённых писем в надлежащем контексте.

Накануне стало известно, что на Weinstein Co. был подан первый иск о домогательстве. Актриса Доминик Хьюэтт, обвиняющая продюсера в домогательствах, потребовала выплатить ей компенсацию в размере $5 млн.

Напомним, в начале октября в The New York Times была опубликована статья, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

Из публикации следовало, что жертвами такого обращения со стороны Харви Вайнштейна становились, в частности, актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, также сообщили, что подверглись домогательствам с его стороны в начале своей карьеры.

После этого совет директоров Weinstein Co. принял решение об увольнении Харви Вайштейна с должности сопредседателя компании, затем он также покинул её совет директоров. Тем не менее Вайнштейн остаётся владельцем 22% акций компании.