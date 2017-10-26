Вашингтон, 26 октября, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Госдепартамент США утвердил список российских физических и юридических лиц, которых затронут новые санкции Вашингтона. Об этом сообщила на брифинге 26 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

Санкции

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент опубликовать пояснения по физическим лицам и организациям, работающим от имени оборонного или разведывательного секторов российского правительства», — сказала Нойерт.

По её словам, Тиллерсон уже подписал соответствующий документ, и в ближайшее время он будет представлен в Конгрессе США.

Напомним, днём ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что власти США в ближайшее время объявят результаты пересмотра режима санкций против России в соответствии с новым законом, который в июле 2017 года был практически единогласно принят Конгрессом и в августе был подписан президентом Дональдом Трампом.

Данный документ по сути облекает в форму закона односторонние антироссийские меры, принятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы на основании его исполнительных указов.

При этом закон лишает Дональда Трампа ряда президентских полномочий — теперь глава Белого дома не сможет принять решение о смягчении или отмене санкций без получения согласия Конгресса.