Мехико, 26 октября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Мексики задержали крупного наркоторговца из картеля «Синалоа» Виктора Мануэля Феликса, 26 октября сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Кокаин». Реж. Тед Демме. 2001. США Арест

Арестованный вёл незаконную деятельность совместно с сыновьями бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, известного как Эль Чапо, заявили в Генеральной прокуратуре Мексики.

В правоохранительных органах заявили, что Виктор Мануэль Феликс был арестован в престижном пригороде Мехико, известном как Санта-Фе.

Напомним, сыновья Эль Чапо в основном захватили контроль над картелем после ареста отца в 2016 году и его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Арестованный наркодилер организовывал поставки героина в США, также его подозревают в отмывании денег для сыновей Эль Чапо Ивана и Иисуса Альфредо.

В 2016 году он находился вместе с сыновьями Эль Чапо, когда их похитила конкурирующая преступная группировка. Позднее они были освобождены.