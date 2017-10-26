Лондон, 26 октября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Международный мошенник, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Интерпол отказался объявлять его в розыск по запросу Российской Федерации. Об этом Браудер написал сегодня, 26 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Financial Times Уильям Браудер

«Интерпол только что подтвердил, что они заблокировали неправомерный ордер на арест со стороны России. Это уже пятый отказ Интерпола России», — написал Браудер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Браудер заочно приговорён в России к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Браудер, чей фонд Hermitage Capital был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995—2007 годах, занимался незаконной скупкой российских активов, а также использовал различные мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

Браудер является подданным Великобритании, и эта страна уже заявила, что выдавать его не будет.

Российские правоохранители четыре раза требовали от Интерпола внести Браудера в базу международного розыска, однако каждый раз получали немотивированный отказ.

22 октября российские власти самостоятельно внесли мошенника в базу Интерпола, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать в ней имена разыскиваемых для запроса на арест.

В этот же день правительство США аннулировало визу Браудера, о чем финансист сообщил в своем микроблоге. В ответ на это бывший посол США в России Майкл Макфол направил президенту США Дональду Трампу и госдепу США просьбу «немедленно» решить эту «возмутительную» ситуацию.