Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Верховный суд России поддержал Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в борьбе с исключительными преференциями, которые имеют в городе государственные унитарные предприятия (ГУП) на конкурентных рынках. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Накануне Верховный суд РФ оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Законодательного собрания и администрации губернатора Петербурга на решение Санкт-Петербургского городского суда. Таким образом, статья 7−1 городского закона о ГУПах, которая наделяет такие предприятия особыми полномочиями на оказание услуг, признана недействующей.

«Мы очень довольны решением Верховного суда. Оно будет иметь значение не только для Санкт-Петербурга, но и поможет защитить конкурентные рынки от монополии ГУПов по всей стране. Шестилетняя битва Санкт-Петербургского УФАС со Смольным окончена победой конкурентных принципов», — сказал глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Заметим, в Северной столице работают 43 ГУПа, 373 государственных учреждений (ГУ) и одно акционерное общество, подведомственное Смольному. При этом наибольшее количество государственных учреждений находятся в ведении комитета по культуре (119), комитета по здравоохранению (112) и комитета по социальной политике (55). Однако не парки, театры, больницы и дома престарелых вызывали наибольшие вопросы у антимонопольщиков.

Например, возить чиновников и депутатов в городе имеет право только государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское», реорганизованное из ГУПа; гостиничным обслуживанием официальных делегаций может заниматься только ГУ «Управление гостиничного хозяйства при Администрации Губернатора Санкт-Петербурга»; кормить чиновников и депутатов — только ГУП «Комбинат питания «Смольнинский»; обеспечивать их связью — исключительно «Информационно-аналитический центр» и «АТС Смольного».

С 2011 года ФАС пытался оспорить право ГУПов получать госконтракты без конкурса, но губернатор и городской парламент упорно сопротивлялись. Норма, которая позволяет это делать и вводит ограничения для остальных компаний, появилась еще в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко.

ФАС считает это ограничением конкуренции, так подобная ситуация возможна лишь в сферах, где нет конкурентного рынка, в отличие от тех областей, где петербургские ГУПы по факту являются монополистами — среди этих сфер транспорт, гостиницы, информационное обслуживание, техническое обслуживание, ремонт объектов гражданской обороны, инженерные изыскания, строительство и проектирование, содержание мостов, тоннелей, набережных, ритуальные услуги, праздничное оформление.

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В августе 2011 года Санкт-Петербургское управление ФАС установило нарушения закона о конкуренции в действиях губернатора Петербурга и городского парламента. Губернатору предписали внести в Заксобрание законопроект с поправками, но Смольный предпочел пойти в суд и обжаловал решение в трех инстанциях, впрочем, безуспешно.

В мае, а затем и в октябре 2013 года управление ФАС вновь уведомило Георгия Полтавченко о необходимости исполнить предписание. В эти же сроки антимонопольный орган попросил и ЗакС исправить закон. Но ни парламент, ни губернатор антимонопольщикам не ответили.

В ноябре 2014 года УФАС пошло в арбитражный суд, чтобы понудить губернатора исполнить предписание. В июне 2015 года законопроект все же внесли в Заксобрание, так что суд второй инстанции отказал ФАС в удовлетворении требований.

Но рассмотрение законопроекта растянулось на год, в итоге, УФАС обратилось в Санкт-Петербургский городской суд с иском о признании недействующей статьи 7−1 закона о ГУПах.

Дело в городском суде было прекращено в связи с отсутствием у Санкт-Петербургского УФАС нужных полномочий. Когда с аналогичным иском выступила уже Федеральная антимонопольная служба России, требования удовлетворили. Тем не менее, Смольный и ЗакС решили дойти до Верховного суда, который, впрочем, чиновников и депутатов не поддержал.