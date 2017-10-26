Москва, 26 октября, 2017, 20:47 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости и появлением гололеда прогнозируется ухудшение дорожной ситуации в Москве, сообщили 26 октября в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Перечисленные явления могут негативно сказаться на увеличении количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В вечерний час пик дорожная ситуация может осложниться до девяти баллов.

Во избежание возникновения ДТП ЦОДД просит автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах, держать дистанцию при движении автомобиля, избегать резких необоснованных маневров и торможения.

Рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, особенно тем автовладельцам, которые не «переобули» резину.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ЦОДД рекомендовала московским водителям сменить резину еще 18 октября 2017 года. Отмечалось, что ночные заморозки в Москве начнутся 22 октября, и водителям стоило подготовиться к сезону заранее.