Москва, 27 октября, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Охвативший московские власти раж благоустройства добрался до очередной исторический зоны столицы — небольшого уютного сквера на улице Дружбы, напротив китайского посольства. О парке, созданном талантливым ландшафтным архитектором Милицей Прохоровой, и о ждущих его перспективах пишет корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

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Парк на улице Дружбы архитектор сумела органично вписать в окружающий городской пейзаж, это уникальное место в соответствии с постановлением правительства Москвы признано объектом культурного наследия регионального значения — памятником истории и культуры, объектом садово-паркового искусства. Принятый Генеральный план развития города Москвы до 2025 года установил охранный статус сквера. Все эти законодательные препоны, впрочем, не останавливают благоустроителей, уже показавших пренебрежение общественным мнением — чему примерами программа «Моя улица», парк «Зарядье» и прочие множественные проекты, повторяющие друг друга. Как должна выглядеть Москва — знает только мэрия.

Предполагаемое благоустройство ненавязчиво напоминает скорее бизнес, нежели искреннее желание улучшить пейзаж. Так, в числе предлагаемых изменений сквера числятся размещение в нем различных павильонов, кафе и киосков; на небольшой территории планируется разместить множество зон различного назначения — и для обмена книг, и для выгула собак, и для танцев, фокусов и представлений, и для «художественно-эстетического развития», и для хранения инвентаря и уборочной техники, и, конечно, велодорожки. Очевидно, что такие перемены буквально уничтожат сквер как памятник садово-паркового искусства, не говоря уж о прямом нарушении законодательства.

Какие нововведения переживали москвичи еще с лужковских времен и какие совсем нешуточные улучшения их еще ждут, читайте в статье: Как закатать Москву в асфальт: мэрская теория и мерзкая практика

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