Симферополь, 26 октября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Строительство детсадов в рамках программы ФЦП Крыма не поможет полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения Симферополя — нужно ещё как минимум десяток зданий, но местные власти не могут найти для них места, в отличие от коммерческой недвижимости. Об этом на пресс-конференции 26 октября сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«У нас сейчас очередь из восьми тысяч детей в детские сады. Если мы реализуем все программы, которые предусмотрены ФЦП — девять детских садов, модульные детсады возле школ, а также построим все детсады, которые по инвестпроектам идут — это ещё порядка семи садов, нам всё равно 2,5 тысячи мест не хватает», — отметил Игорь Лукашёв.

По его словам, чтобы разместить всех детей, нужно ещё как минимум 10 детских садов, однако власти города не могут найти свободные площади, на которых можно было бы это всё сделать. В отличие от коммерческой застройки…

«Нам нужно ещё 10 детских садов по 240 мест. Каждый такой детский сад занимает гектар с лишним земли. То есть нужно — 10 гектаров. Расширение границ города за счёт Симферопольского района помогло бы решить этот вопрос», — поделился своим мнением на этот счёт глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом, в 2017 году почти 25 тысяч крымских детей не попали в детские сады полуострова. В частности, по информации первого заместителя министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Натальи Журба, наибольшие очереди наблюдаются в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

В этой связи министерство обещало разработать проект предоставления компенсации родителям, чьи дети не попали в детский сад.

Также напомним, по информации министерства образования Крыма, на данный момент в Крыму действует 419 дошкольных учреждений. С 2015 года на полуострове создано почти 13 тысяч мест в детсадах. До конца 2017 года власти планируют ещё не менее двух тысяч новых мест. Согласно федеральной целевой программе развития Крыма до 2020 года на полуострове должны построить более 60 детских садов.