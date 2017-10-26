Москва, 26 октября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект о проведении абортов только в государственных клиниках и предполагающий исключение операции из ОМС, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Авторы инициативы член Совфеда Елена Мизулина предлагала прописать, что аборт проводится исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, и что производство абортов за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования возможно только при наличии медицинских показаний.

Оплачивать аборт при отсутствии медицинских или социальных показаний, не направленный на сохранение здоровья и спасение жизни женщины, в современных финансово-экономических условиях — неоправданная роскошь, посчитала сенатор.

Госдума с такой позицией не согласилась и отклонила инициативу.

Законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, Госдума также отклонила. Для исключения бесконтрольного применения лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, законопроектом, внесенным членом Совфеда Еленой Мизулиной, предлагается установить прямой запрет на их розничную продажу.