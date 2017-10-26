Москва, 26 октября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о всеобщей добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Кроме того, уточняется перечень категорий лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения дактилоскопической информации.

Кого коснется обязательно

Прежде всего, речь идет об обязательной дактилоскопии иностранных граждан, обратившихся с ходатайством о предоставлении Российской Федерацией политического убежища, о признании беженцем либо подавших заявление о предоставлении временного убежища. Также проходить процедуру будут иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ, а также иностранцы, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание.

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации при получении иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на работу или патента также должна проводиться обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

Также для «упрощения процедуры получения документов» лицами, обратившимися в органы внутренних дел РФ с заявлением о получении дубликата разрешения на работу либо патента, предоставляющего право на осуществление трудовой деятельности в стране, разрешения на временное проживание, вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание, законопроектом предусматривается процедура идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени.

Возраст

Иностранные граждане получают возможность обратиться за получением услуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ — услуга будет осуществляться не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Прописывается процедура идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени. Новелла позволит не проводить повторную обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию лица, если она ранее проводилась по аналогичным основаниям.

Законопроект также прописывает возраст, с которого может осуществляться государственная дактилоскопическая регистрация граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства — по достижению ребенком 6 лет. Отметим, что сейчас государственную дактилоскопическую регистрацию проходят дети с момента их рождения, однако, по мнению авторов, большинстве случаев получить качественную дактилоскопическую информацию у детей, не достигших возраста 6 лет, не представляется возможным из-за их физиологических и психологических особенностей.

За всеобщую дактилоскопию

«Я полагаю, что мировая практика доказала, что обязательное дактилоскопирование всех граждан является эффективным средством и борьбы с преступностью, и действий государственных органов при ЧС, в том числе по опознанию погибших, выяснению личности неопознанных трупов и так далее», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.