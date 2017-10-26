Москва, 26 октября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Белоруссия должна максимально ответственно рассматривать дело в отношении троих белорусских авторов ИА REGNUM — Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина — которые обвиняются в разжигании вражды. Такую позицию сегодня, 26 октября, озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она заявила, что российское внешнеполитическое ведомство ознакомилось с информацией о том, что дело в отношении журналистов, сотрудничавших с российским информационным агентством, передано в Минский городской суд. В связи с этим Захарова призвала белорусскую сторону

«максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела, в строгом соответствии с взятыми на себя Белоруссией обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров таким образом прокомментировал слова официального представителя МИД РФ:

«Мы всегда говорили и доказывали всегда документально, что дело против наших авторов и сотрудников фальсифицировано, целиком и полностью вымышлено, основывается на ложных даже не обвинениях, а демагогических уловках. Важно, что ответственное ведомство в России подтверждает нашу позицию. Я имею в виду Роскомнадзор. Теперь нашу позицию подтверждает и Министерство иностранных дел.

Мы боролись и будем бороться за правду. Мы очень рады, что здесь вместе с нами — наше государство».

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Напомним, что на основании сфальсифицированных обвинений в декабре 2016 года были задержаны и заключены под стражу Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, являющиеся гражданами Белоруссии и сотрудничавшие с рядом российских СМИ и интернет-ресурсов. По надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни журналистам грозит до 12 лет заключения. Также по запросу Минска 15 марта в Москве задержали шеф-редактора Аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика. Однако на следующий день Дорогомиловский районный суд Москвы на основании того, что белорусская сторона не имела доказательств совершения вменяемого ему преступления, отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об избрании Баранчику меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь, ИА REGNUM не раз обращало внимание на то, что дело против журналистов сфальсифицировано, бездоказательно, а власти ведут политическое преследование авторов и сотрудников издания. Подобными действиями Белоруссия только поддерживает рост агрессивного национализма и русофобии в стране, как это случилось на Украине в 2014 году.

Важно отметить, что Роскомнадзор изучил публикации, в которых белорусская экспертная комиссия нашла признаки экстремизма, что и легло в основу обвинения журналистов. В результате российское надзорное ведомство заключило, что в текстах авторов ИА REGNUM нет нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности».

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