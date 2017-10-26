Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Транзит грузов через транспортно-логистический узел Санкт-Петербурга и Ленобласти может составить почти 1 млрд тонн к 2030 году. Об этом на II Инвестиционном форуме сообщил заместитель руководителя Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Валентин Енокаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Seaport.spb.ru Морской порт «Санкт-Петербург»

По словам Енокаева, на данный момент на Санкт-Петербург приходится четверть всего международного транзита Российской Федерации.

Согласно оптимистичному прогнозу, к 2030 году объем транзитных грузов в Петербургском регионе составит 921,6 млн тонн, из них 40% придется на морской транспорт, 41% — на железнодорожный, 17% — на автомобильный. Консервативный прогноз дает цифру в 762,8 млн тонн к 2030 году, при этом на морской транзит придется 43%, на железнодорожный — 38%, автомобильный — также 17%.

В связи с такими перспективами городу предстоит вывести основные портовые мощности за пределы центра. Об этом заявил заместитель главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов. Он добавил, что город заинтересован в некотором изменении структуры грузооборота.

«Нас прежде всего интересуют технологичные, дорогие и экологичные грузы», — подчеркнул Львов.

Выводить мощности, в первую очередь, предлагается за счет развития аванпортов в южной части Финского залива у южного корня дамбы.

Кроме того, возрастает важность организации дополнительных логистических и производственных услуг.

«Известно, что тонна, провезенная транзитом, много не оставляет на территории, где осуществлялась перевалка. Нужно, чтобы эта тонна оставляла большие деньги как в бюджете, так и у частных компаний. В связи с этим по-прежнему актуально создание промышленно-портовых зон на территории Петербурга», — сказал Львов.

Он также отметил необходимость дальнейшего развития подходов к терминалам морского порта. Приоритет отдается железным дорогам, также необходимо увеличить параметры морских подходов, например, углубить терминал в «Бронке».

Читайте также: Порты: Прибалтика не отдаст российские грузы просто так

Железными дорогами через петербургский узел переваливается около 50 млн тонн в год и 50−55 млн пассажиров, включая как пригородные, так и поезда дальнего следования, сообщил Львов.

«Грузовой транзит через город дает серьезное напряжение на подходах к городу и на железнодорожных магистралях внутри. Поэтому мы активизировали работу по организации так называемого северо-восточного обхода. В Минтрансе есть некоторое понимание, мы работаем над конкретными предложениями, которые позволят приступить к предпроектным проработкам», — сказал Львов.

Добавим, что в I полугодии 2017 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» обработал 3,6 млн тонн грузов — на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика обусловлена снижением объема обработки насыпных и навалочных грузов на 86%, до 75,3 тыс. тонн.