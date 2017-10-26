Красноярск, 26 октября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 26 октября, состоялось вступление в должность нового мэра — теперь уже бывшего министра транспорта края Сергея Ерёмина.

Admkrsk.ru Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин (в центре) получил символический ключ от города

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, церемония инаугурации состоялась в администрации города.

Новый глава города принял присягу. Затем почётный гражданин Красноярска Анатолий Самков и председатель горсовета Татьяна Казанова вручили Ерёмину атрибуты власти — геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра» и символический ключ от города.

«У вас действительно очень сложная задача — большую часть вопросов придётся решить в очень короткие и сжатые сроки», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс, обращаясь к Сергею Ерёмину.

Между тем, по мнению регионального координатора Федерации автовладельцев России (ФАР) Егора Фролова, чтобы завоевать доверие красноярцев, Сергею Ерёмину придётся покинуть кабинет и «выйти в народ».

«По моему мнению, будучи главой краевого минтранса, Сергей Ерёмин больше занимался работой кабинетной. Эта работа не была такой публичной, как та, что ему предстоит сейчас, на посту мэра города. На сегодняшний день в приоритете стоит общественное мнение. И когда, к примеру, власть не реагирует на чьи-либо запросы, либо чьи-либо возмущения, общественность это начинает злить и раззадоривать. И если Ерёмин не примет решение, что всё-таки надо общаться с людьми, выходить в народ, то, по моему мнению, ничего хорошего не получится. А если он уже осознал, что попал в публичную среду, то он может нормально построить работу в городе», — считает собеседник ИА REGNUM.

Егор Фролов предположил, что в ближайшее время, после инаугурации, в мэрии последуют какие-либо кадровые перестановки.

«И после этого мы — представители ФАР — планируем прийти к Ерёмину и рассказать ему о нуждах красноярских автомобилистов. Надеемся, что он к нам прислушается, ведь его преемник этого не сделал», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты городского совета Красноярска 24 октября выбрали мэра города. Им стал 41-летний глава краевого минтранса Сергей Ерёмин.

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До него городом управлял Эдхам Акбулатов, выигравший всенародные выборы мэра в 2012 году. Он получил около 69% голосов избирателей при явке около 20%. Прямые выборы мэра в Красноярске отменили в 2014 году.

Ранее Эдхам Акбулатов заявлял о том, что намерен побороться за кресло градоначальника. Он даже заявился на участие в конкурсе на должность мэра, однако 18 октября стало известно, что он взял самоотвод.

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Напомним, недавно в Красноярском крае также сменился губернатор. 29 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Толоконского. Врио главы региона стал спикер краевого Заксобрания Александр Усс.

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Красноярский политолог Сергей Комарицын предположил, что Эдхам Акбулатов был «удобен для Толоконского», но «руководить таким серьёзным организмом, как миллионный город, он не смог». Вместе с тем, такое положение дел стало неприемлемым для нового губернатора — Александра Усса. Поэтому, по версии политолога, Акбулатов и был вынужден покинуть борьбу за пост мэра.

Добавим, временно исполняющим обязанности министра транспорта Красноярского края назначен Вадим Войцеховский — заместитель главы минтранса.