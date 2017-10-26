Чебоксары, 26 октября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Сразу в двух регионах Поволжья сегодня, 26 октября, на рассмотрение региональных парламентов вынесены законопроекты, предусматривающие поправки в части розничной продажи алкоголя. Они вносятся в связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым у регионов забирают часть ключевых полномочий по регулированию оборота алкоголя в части времени, условий и мест продажи в объектах общепита. В Чувашии, где ранее власти поддержали поправки, хотя и предрекая, что столкнутся «с некоторыми сложностями», депутаты были более категоричны, увидев за этим «алкогольную мафию». Но подавляющим большинством голосов законопроект поддержали. В то же время в Татарии, где ранее на комитете аналогичный законопроект отклонили и должны были рассмотреть 26 октября, внезапно перед обсуждением на сессии данный вопрос из повестки исключили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Егорович Маковский. В пивной

В Чувашии, где последние годы ужесточали требования к розничной продаже алкоголя в «разливайках» и кафе, теперь отыгрывают назад и подстраиваются под изменения в федеральном законодательстве. Власти, а теперь и депутаты поддержали изменения, которые вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики». Главные изменения связаны с федеральными поправками в части сокращения перечня региональных полномочий. Требование федерального законодательства касается, в частности, дополнительных ограничений времени, условий и мест продажи алкоголя (в том числе полного запрета на розничную продажу) при оказании услуг общественного питания. Данную норму федералы исключили из перечня региональных полномочий с 1 августа 2017 года.

«Если раньше, до 1 августа, осуществляли лицензионный надзор, в том числе за реализацией в объектах общественного питания, то сейчас у нас (у субъектов Российской Федерации) эту функцию забрали. Поэтому сейчас на оказание услуг общественного питания влияние не оказываем. Наши полномочия сняли», — уточнил вице-премьер — министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин.

Напомним, ранее глава минэкономразвития республики признавал, что в связи с данными изменениями «мы столкнемся с некоторыми сложностями в том плане, что раньше закон позволял нам регулировать питейные заведения, и в рамках этого закона было закрыто порядка 20 питейных заведений, которые беспокоили население». С исключением данной нормы «мы в рамках правового регулирования будем искать возможности ограничивать их деятельность».

В ходе обсуждения на сессии Госсовета оппозиция предложила не идти на поводу у федералов, высказав мнение, что за этим стоят «алкогольное лобби» и «алкогольная мафия».

"Не комментирую про «крышевание». Но разделяю обеспокоенность про ограничения», — отметил Владимир Аврелькин, заверив, что «не сидим на месте». По его словам, в частности, «предусмотрены средства на отбор лицензирующей компании, которая будет заниматься проверкой и отзывать» лицензии у недобросовестных компаний.

Законопроект поддержали 38 депутатов, двое были против, один парламентарий воздержался.

Федеральные поправки в антиалкогольный закон планировали рассмотреть 26 октября и на сессии Госсовета Татарии. В повестку был включен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан» (I чтение) (в целях совершенствования республиканского законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции). Однако внезапно в ходе сессии его сняли без обсуждения, сославшись на то, что в Татарии решили разработать «собственную инициативу». Какую именно — пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект ранее был отклонён в комитете. 12 октября комитет Госсовета Татарии по экономике рассмотрел проект поправок в закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории республики. Предполагалось отменить ограничения по продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания. Члены комитета голосовали против этого проекта, ссылаясь на то, что отмена ограничений приведет к росту числа жалоб жильцов многоквартирных домов.

Между тем в Чувашии ситуация в части потребления алкоголя вызывает тревогу. По данным минздрава республики, в 2016 году смертность от случайных отравлений алкоголем по сравнению с 2015 годом хотя и снизилась на 31%, но значительно выше среднероссийского уровня: 11,6 случаев на 100 тыс. человек населения (Россия — 9,6; ПФО — 10,6). При этом в 2016 году число несовершеннолетних, потребляющих алкоголь, в сравнении с 2015 годом увеличилось на 48,8% (с 250 до 372 человек). В структуре потерь населения трудоспособного возраста от внешних причин доля отравления алкоголем составляет 6,9%. Всего в 2016 году под наблюдением наркологической службы находились 20 755 человек, что составило 1679,4 случая на 100 тыс. человек населения.

По данным минэкономразвития, в Чувашии работают 650 лицензиатов алкогольной продукции и действуют 3400 объектов, в том числе точки общественного питания. Владимир Аврелькин сообщил, что они являются основными налогоплательщиками, «но, к сожалению, потенциал которых мы используем на 35%»:

«В этом году ожидаем 350—400 млн рублей налоговых поступлений. Потенциал — 1,2 млрд рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в целом и в Чебоксарах в частности последние годы ужесточали антиалкогольное законодательство. Связано это с тем, что чебоксарцы на публичных встречах с властями жаловались на круглосуточные питейные заведения (так называемые «разливайки») с «гулянками», «безобразиями» и круглосуточно пьяными посетителями, а также на криминогенную обстановку на этих территориях. В мэрии констатировали рост таких жалоб и обращений, а полиция — рост преступлений в данных точках. 30 декабря 2016 года в Чебоксарах приняли постановление, согласно которому минимальное расстояние от «алкогольных» точек до мест массового скопления людей и социально-культурных объектов (образовательные, спортивные, детские, медицинские организации) увеличивалось с 70 до 100 метров. Под действие постановления попадало около 20 заведений. В мае 2017 года в Чувашии ужесточили требования к розничной продаже: была запрещена круглосуточная реализация алкоголя.

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