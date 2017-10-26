Вашингтон, 26 октября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Эксперт телеканала Syfy's Zero Ник Антоска составил список лучших фильмов ужасов из самых популярных циклов картин этого жанра, рейтинг был опубликован на сайте издания W Magazine.

Vsluh.net Ужас

Лучшей картиной в цикле «Пятница, 13-е» была названа лента «Пятница, 13-е: Джейсон жив», которая вышла на большие экраны в 1986 году, автор считает, что эта картина является самой интересной и изобретательной.

В цикле про куклу Чаки самыми интересными фильмами были названы «Детская игра 2» (1990) и «Культ Чаки» (2017). Первый фильм, являющийся частью сериала «Детские игрушки», интересен тем, что помещает зрителей в детский мир ужасов. Вторая картина является очень захватывающим поздним дополнением.

Лучшей картиной франшизы «Кошмар на улице Вязов» стала «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». Как считает эксперт, этот фильм — самый изобретательный и самый сюрреалистичный. При бюджете всего $5 млн картина смогла собрать почти в девять раз больше — около $44,7 млн.

Что касается «Хэллоуина», то, по мнению специалиста, оригинальный фильм — вне конкуренции. То же самое относится и к «Техасской резне бензопилой». Лучшим фильмом франшизы «Восставшие из ада» назван «Восставший из ада 2».

Напомним, ранее СМИ опубликовали рейтинг самых популярных приемов у создателей фильмов ужасов. Первое место занял прием «неожиданный испуг», на втором месте оказался прием неожиданного поворота сюжета. На третьем месте по популярности находится прием, в рамках которого в конце фильма противостоять злу приходится женщине.