Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Концессионерам по реконструкции петербургского аэропорта «Пулково» следует как можно скорее приступить ко второму этапу проекта, иначе действующий аэровокзал исчерпает свои ресурсы вместимости. Об этом на II Инвестиционном форуме заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

В настоящее время «Пулково» занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За 9 месяцев 2017 года аэропорт обслужил 12,6 млн человек, увеличив показатель на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По словам Игоря Албина, Смольный рассчитывает, что в 2018 году Петербург «вплотную подойдет к старту» следующей очереди проекта. «Пулково» примет около 16 млн пассажиров по итогам 2017 года, увеличение трафика в аэропорту фиксируется третий год подряд.

«Пришло время подумать о втором этапе реконструкции аэропорта «Пулково», поскольку его пропускная способность в 25 миллионов пассажиров в год будет исчерпана, по нашим прогнозам, при сохранившейся динамике, до конца 2020 года. По условиям концессионного соглашения, это является основанием для начала следующего этапа проектирования международного хаба. Министерство транспорта уже напомнило об этом партнерам нашего города», — сказал Албин.

Кроме того, город начинает работу и над созданием нового Речного вокзала. По словам Игоря Албина, Петербург в следующем году в целом намерен усилить привлечение частных инвестиций в транспортную инфраструктуру, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства и концессий.

Так, упомянул Албин, начинается строительство скоростного трамвая по маршруту Купчино — Шушары — Славянка с объемом инвестиций более 25 млрд рублей, сейчас завершен сбор заявок на право заключения соглашения, и до конца года будет объявлен конкурс по строительству скоростного трамвая ст. метро «Южная» — Колпино, а в дальнейшем — Колпино — Рыбацкое, с объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

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Также до конца декабря Смольный примет решение о проведении конкурса на концессионное соглашение по строительству аэроэкспресса от Витебского вокзала до «Пулково».

Кроме того, в Смольном готовят проект федерального закона, который расширит возможности ГЧП, по задумке авторов, действие этого механизма распространится на движимое имущество, в частности, парковочное оборудование, элементы дорожной сети, остановки общественного транспорта.

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