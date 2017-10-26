Женева, Швейцария, 26 октября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Учёные из Европейского центра по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявили, что существование Вселенной противоречит законам физики. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Млечный путь

Учёные рассказали о том, что после Большого взрыва образовалось равное количество материи и антиматерии, которые при взаимодействии должны были уничтожить друг друга. Однако этого не произошло.

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, учёные провели эксперимент с протонами и антипротонами. Они замерили магнитные моменты обеих частиц и выяснили, что они имеют идентичные показатели, различающиеся только по знаку.

«Все наши наблюдения показали абсолютную симметрию между веществом и антивеществом, а это значит, что Вселенная на самом деле не должна существовать», — сказал один из учёных Кристиан Сморра.

Однако, по его словам, асимметрия между материей и антиматерией всё равно должна существовать, просто на сегодняшний день её не получается обнаружить.

Учёные намерены провести другой эксперимент, в котором планируют изучить понятие «антигравитации».